Постпред РФ в Вене прокомментировал вывод американских войск из ФРГ

Берлин может политически выиграть от вывода части американских военнослужащих с немецкой территории. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тысяч американских военнослужащих из Германии как "наказание" Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, сфера безопасности не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого", - написал Ульянов на своей страничке в Twitter.

Он также отметил, что если вывод части военного контингента США из Германии и может повлиять на что-то, то только на экономическую ситуацию вокруг американских баз.

Напомним, что ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из ФРГ почти 12 тысяч американских военных. Около шести с лишним тысяч из них отправятся домой, а остальных передислоцируют в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Подобный шаг президент США Дональд Трамп объясняет тем, что Берлин просрочил платежи в НАТО.