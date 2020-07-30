Трамп назвал причину вывода американских войск из Германии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал вывод части американских войск из Германии.

По мнению главы Белого дома, Берлин выделяет недостаточно денег на поддержание коллективной обороны НАТО. "Мы сокращаем силы, поскольку они не платят по своим счетам, все просто. Кроме того, Германия весьма просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО", - заявил Трамп. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что территорию ФРГ покинут 11 тысяч 900 американских солдат. Большая часть из них (6500 человек) вернется в Соединенные Штаты, еще 5400 военных "переведут на территорию других стран НАТО, где уже есть американское присутствие". По мнению экспертов, передислокация сил может занять годы и обойтись американской казне в миллиарды долларов