Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала с космодрома в США

На космодроме на мысе Канаверал произошел запуск ракеты-носителя Atlas V с исследовательским ровером Perseverance, которому предстоит искать на Марсе следы жизни, в частности, микроорганизмы в кратере Езеро.

Трансляция запуска и наблюдение за смоделированным полетом идет на сайте NASA. Запущенная сегодня ракета приземлится на Марсе через семь месяцев, в феврале 2021 года. После приземления в кратере робот будет собирать образцы почвы, которые будут возвращены на Землю в ходе другой миссии, а также фотографировать то, что находится вокруг него. Срок работы машины - 687 земных дня или два марсианских года.

Ранее "РГ" писала, что ученые предполагают, что ранее кратер Езеро был марсианским озером и потому может нести в себе следы потенциально возможной в прошлом жизни на этой планете. Эта миссия также поможет лучше подготовить будущие пилотируемые миссии.