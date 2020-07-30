Мосэнергосбыт вернется к обычному режиму обслуживания с 1 августа

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации компания Мосэнергосбыт ввела дистанционное обслуживание населения. С 1 августа она открывает клиентские офисы, расположенные на территории Москвы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Мосэнергосбыта.

Так, жители смогут обратиться в офисы по вопросам оплаты электроэнергии, обслуживания или замены электросчетчиков. Предварительная запись не нужна, но при посещении нужно носить маску и перчатки.

Исключением станет работа пяти офисов (КО "Академический", КО "Алексеевский", КО "Солнцево", КО "Тимирязевский", КО "Царицынский"), которые продолжат работать дистанционно.

В компании напомнили, что все услуги, предоставляемые компанией, сохранятся и в онлайн-формате. Обратиться можно через личный кабинет клиента в мобильном приложении "Мой Мосэнергосбыт"; на сайте компании в разделе "Виртуальная приемная"; с помощью чат-бота на сайте компании и в мессенджере Viber; в социальных сетях. А также вопрос можно задать по телефону контактного центра: +7 (499) 550-9-550.