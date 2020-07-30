На Тверской улице в Москве полностью перекроют движение на два дня

На участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка полностью заменят асфальт по технологии укладки "единым ковром". Для этого полностью перекроют движение транспорта. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков.

Ремонтные работы будут проводиться в выходные дни. Точная дата пока не определена и будет назначена с учетом погодных условий. Однако не исключено, что это начнется во вторые выходные августа.

"На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью 1,3 километра будет полностью перекрыто для автомобилей, - подчеркнул Петр Бирюков. - Соответствующая информация будет заблаговременно доведена до горожан, чтобы они спланировали свои поездки в центр с учетом изменений".

Заммэра напомнил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2016 году по технологии бесшовной укладки "единым ковром". Это позволило уже пятый сезон эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года. Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта. Добавили выбоин на асфальте и военная техника, участвовавшая в репетициях и параде Победы.

Займут ремонтные работы два дня, они будут вестись ускоренными темпами и в круглосуточном режиме.