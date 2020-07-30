СК завершил расследование убийства настоятеля монастыря

Расследованием этого преступления занимался центральный аппарат СК под личным контролем Александра Бастрыкина. Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

- В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева. Его обвиняют в совершении двух преступлений - убийстве и разбое, - заявила представитель СК.

По данным следствия, утром 7 июля 2016 года Авдеев с целью убийства и ограбления настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (в миру - Максим Соколов) пришел в монастырь. Войдя в келью Авдеев нанес настоятелю многочисленные удары ножом, которые оказались смертельными. Потом Авдеев обыскал келью и похитил 1,1 миллион рублей.

Для раскрытия убийства, говорит Петренко, следователи и оперативные сотрудники ГУУР МВД проверили на причастность к нему более трех тысяч человек. В числе проверяемых были люди из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также "иные категории лиц". Со всеми ними был проведен комплекс следственных действий. Изучили заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о причастности к преступлению Александра Авдеева.

Во время следствия Авдеев частично признал свою вину и, в том числе, при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах преступления.

Уголовное дело отправлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.