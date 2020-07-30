Стал известен самый популярный вопрос инспекторам АМПП

Среди контролеров ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" провели опрос и выяснили самые популярные вопросы клиентов. Самым популярным вопросом стал: "Как отплатить парковку".

По данным АМПП, порядка 75% контролеров ответили, что водители консультируются у них минимум 3 раза в день. При этом 90% контролеров помогают пользователям платных парковок хотя бы раз за сутки.

- Чаще всего автомобилисты спрашивают у наших контролеров, где и как можно оплатить парковку. Ответ на данный вопрос давали водителям более 90% контролеров, - отметили в "Московском паркинге", - 86% сотрудников отметили, что у них часто интересуются номером парковочной зоны, 73% утверждают, что водители в целом уточняют, можно ли парковаться в конкретном месте. У контролеров также часто спрашивают, где расположены паркоматы и на основании чего производится фотофиксация.

Напомним, что контролеры АМПП ежедневно администрируют платные парковки на улицах города. Они не только фиксируют номера припаркованных автомобилей, но и помогают водителям, у которых возникают вопросы. Помимо выполнения своих прямых обязанностей, контролеры АМПП также обращают внимание на испорченные знаки и напрямую сообщают о них коллегам из ЦОДД.

Кстати, по всем вопросам, касающимся платного парковочного пространства столицы, надо обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.