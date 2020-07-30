В Москве отреставрируют особняк Генриха Ягоды

Зданию, известному как особняк Ягоды, вернут исторический вид. Резрешение на реставрацию выдало Мосгорнаследие.

Здание расположено в Милютинском переулке, 9/1. Это памятник советского конструктивизма, где вплоть до 1960-х годов жили работники НКВД, в том числе один из главных руководителей советских органов госбезопасности - Генрих Ягода.

Дом был построен в 1927-1928-х годах по заданию президиума Моссовета недалеко от здания НКВД на Лубянской площади. В нем всего было девять квартир. Это были респектабельные пяти- и четырехкомнатные апартаменты с просторными залами, столовыми и ванными для ведомственных начальников. С ними соседствовали небольшие служебные помещения для охраны, водителей и прислуги.

По воспоминаниям сослуживцев Генриха Ягоды, в его квартире часто устраивались пышные обеды и ужины для сотрудников органов госбезопасности. Помимо Ягоды, известными жильцами дома в разные годы были революционеры и советские государственные деятели Артур Артузов, Терентий Дерибас, Меер Трилиссер и другие. Сейчас в бывших квартирах работников НКВД расположены офисы.

Хотя здание изначально проектировалось как многоквартирное, снаружи оно похоже на особняк. Композиция дома имеет строгую симметрию, ее подчеркивают ризалиты и вытянутые вертикальные оконные проемы. Главный вход выделен тонкими прямыми круглыми колоннами по бокам широкой лестницы, на которой под козырьком можно увидеть одну из визитных карточек конструктивизма - круглое окно. При этом некоторую буржуазность строению придает проездная арка в северной части здания, а также полукруглые балконные выступы на главном фасаде, характерные для модерна.

"Дом в Милютинском переулке представляет собой одну из ярких работ советского архитектора Аркадия Лангмана, - рассказывает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения, все работы будут проходить по согласованному нами ранее проекту и под контролем специалистов ведомства. Реставрацию исторического здания планируется завершить до конца августа 2021 года".

Во время реставрации специалисты должны вернуть фасадам дома первоначальный облик, в том числе и цвет, а дом они были покрашены в охру. Пластиковые окна заменят на деревянные, демонтируют современные металлические козырьки и решетки. А также воссоздадут исторический вид лестницы главного входа, отделав ее гранитом.

Напомним, что этом году уже началась реставрация кинотеатра "Родина", в ближайшее время стартуют работы в особняке купцов Марковых на улице Каретный Ряд, где почти 20 лет жил знаменитый режиссер Константин Станиславский. Утвержден проект реставрации Дома журналистов на Никитском бульваре. В начале XX века здесь читали свои стихи Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Демьян Бедный и Александр Блок. А в 1941-м из Домжура московские журналисты уходили на фронт.

Кстати

В столице с 2011 года отреставрировали более 1400 объектов культурного наследия, из них 203 - в прошлом году.