На Чукотке площадь лесных пожаров увеличилась на 9 тысяч гектаров

На Чукотке площадь лесных пожаров за двое суток увеличилась 9 тысяч гектаров. Огонь в округе уже прошел 57,2 тысячи гектаров земель, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Авиалесоохраны.

С 24 июля в Билибинском районе действует режим ЧС. На помощь местным огнеборцам Авиалесоохрана прислала туда 31 авиапожарного. Сейчас на территории региона зафиксировано три термоточки.

Всего же на территории России действуют 104 природных пожара на площади свыше 73 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка, помимо Чукотки, - в Ханты-Мансийском АО, Якутии, Свердловской и Магаданской областях.