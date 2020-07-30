В Якутске выпускница дважды набрала 100 баллов по результатам ЕГЭ

Выпускница СОШ № 33 в Якутске Мария Лобанова стала дважды стобалльницей по итогам Единого государственного экзамена. Она получила высший результат на ЕГЭ по химии, а до этого продемонстрировала безошибочные знания русского языка.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки РС (Я), Мария стала второй стобалльницей в регионе в этом году. Чуть ранее высшие баллы по русскому языку и математике набрал выпускник Физико-технического лицея Василий Волков.

- Так как я училась в непрофильном классе, где на химию отводится час в неделю, дистанционное обучение почти не повлияло на мою подготовку, - приводят в пресс-службе слова Марии. - Я готовилась к ЕГЭ по химии в течение двух лет, но особенно интенсивно, конечно, в 11 классе. Занималась в онлайн-школе Андрея Степенина и Екатерины Дацук. Здорово помогли и групповые занятия в Малой медицинской академии при СВФУ с преподавателем Генриеттой Светоносовой. Конечно, мой успех зависел и от самоподготовки - решения тестов, чтения теории.

Кстати, к сегодняшнему дню в Якутии сдали ЕГЭ на сто баллов 32 выпускника. На днях ожидаются результаты по биологии и иностранным языкам.