В Приморье ограничения из-за COVID-19 продлены до 14 августа

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 14 августа включительно. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующее постановление подписано губернатором края Олегом Кожемяко.

Согласно ограничениям до 14 августа не будут работать некоторые объекты торговли, упомянутые в постановлениях ранее. Запрещено также проведение досуговых, развлекательных, спортивных мероприятий в помещениях. Не работают кинотеатры и театры, кафе и прочие объекты общественного питания, бассейны, бани.

Приморцам предписано соблюдать режим самоизоляции до 14 августа включительно.

Общее число заболевших COVID-19 жителей региона с начала эпидемии составляет 6608 человек.