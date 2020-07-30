В Приморье за 10 дней коронавирус выявлен у тысячи человек

В Приморском крае с начала эпидемии COVID-19 выявлен у 6712 жителей, причем менее чем за десять дней инфекцией заразилось более тысячи человек. Об этом сегодня на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с пандемией рассказала глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За сутки прирост заболевших в крае составил 104 человека.

- Выздоровели за этот период 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось до 79 - за последние сутки скончались двое мужчин 45 и 79 лет, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, - сказала Детковская.

Как считает министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, заболеваемость COVID-19 в регионе не падает. С наступлением осенних дней в пандемии могут присоединиться сезонные заболевания.

-Могут циркулировать сочетания штаммов гриппа, поэтому нужно будет привить до 60 процентов населения, - отметила министр.

В регионе продолжают работать административные комиссии, за последние сутки они проверили 2,5 тысячи магазинов, пляжей, автобусов, кафе и ресторанов на предмет соблюдения санитарных норм. Составлено 99 протоколов, по 41 случаю назначены штрафы.

Между тем в крае общественный транспорт остается местом распространения коронавируса, в них мало кто соблюдает масочный режим. Глава Приморья потребовал снять с маршрутов те автобусы, в которых не выполняются санитарные требования.

Режим карантинных мер продлен в Приморском крае до 14 августа.