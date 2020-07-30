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30.07.2020 13:11
Рубрика: Происшествия

В Чувашии осудили мужчин, отбивших пьяного водителя у сотрудника ДПС

Текст: Яна Шамаева

В Чувашии осудили мужчин, которые отбили пьяного водителя у сотрудника ДПС. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

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Напомним, происшествие случилось ранним утром 3 мая этого года. Сотрудник ДПС на автодороге Аниш заметил пьяного водителя за рулем "девятки" и попросил остановиться. Мужчина требование проигнорировал и поехал дальше, пока в Канашском районе не съехал в поле между деревнями Аниш-Ахпердино и Старое Ахпердино и застрял.

В момент оформления протокола об административном правонарушении, на место приехал его 20-летний сын с другом и попытались уговорить полицейских отпустить родственника без штрафа. Когда ничего не вышло, нарушитель попытался сбежать, а его "защитники" несколько раз ударили сотрудника ДПС.

Затем пьяный мужчина с сыном попытались уехать с места происшествия, но полицейский несколько раз выстрелил по колесам их автомобиля.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России "Применение насилия в отношении представителя власти". Молодых людей оштрафовали на сто тысяч рублей каждого.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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