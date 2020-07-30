Губернатор Новосибирской области посетил производственный объект АО "Транснефть - Западная Сибирь"

29 июля 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Сокур" АО "Транснефть - Западная Сибирь", расположенную в поселке Сокур Мошковского района Новосибирской области и ознакомился с ходом реконструкции станции, осмотрел новую железнодорожную эстакаду тактового налива нефтепродуктов, а также установку рекуперации паров.

Железнодорожная эстакада оснащена автоматизированной системой установки и перемещения вагонов. Также на эстакаде предусмотрена возможность автоматического взвешивания отгруженного нефтепродукта. Использование системы рекуперации паров позволяет утилизировать пары углеводородов, вытесняемые из цистерн во время налива, тем самым обеспечивается соблюдение высоких стандартов экологической безопасности.

Губернатор высоко оценил уровень производства и технологии, применяемые при проведении работ в рамках реконструкции объекта.

Комплексная программа реконструкции площадочных объектов на ЛПДС "Сокур" началась в 2018 году и завершится в 2023 году обновлением всей производственной инфраструктуры. Мероприятия выполняются в соответствии с графиком. На станции уже построены блочная котельная, современная станция биологической очистки сточных вод, диспетчерский пункт, установлены две системы измерения количества и качества нефтепродуктов, ведутся работы по обновлению резервуарного парка для хранения автобензина и дизельного топлива.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы основных систем автоматической установки тактового налива нефтепродуктов, строятся административные и производственные здания ЛПДС - испытательная лаборатория со складом хранения реактивов, пожарное депо.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"