В Омске обсуждают новый генплан города, одна из задач которого - до 2040 года обеспечить комфортное для пассажиров движение транспорта при минимальном воздействии на экологию промышленного центра. Горожане видят выход в развитии электротранспорта, в частности, трамвая. Однако его линии исчезли из проекта главного градостроительного документа.

Сейчас в Омске действуют только шесть трамвайных маршрутов, которые по периферийным линиям перевозят не более четырех процентов общего пассажиропотока. Фото: РИА Новости

- Мы были уверены, что трамвайная сеть получит развитие, поскольку разработчики генплана накануне общественных обсуждений включили в предварительную схему важнейшие линии и в два с лишним раза - до 125 километров - увеличили протяженность путей. Этот проект презентовали весной нынешнего года, однако в июньской версии документа изменений не оказалось. Поэтому нам пришлось опубликовать петицию с требованием вернуть трамвайные пути в генплан, - сообщил председатель общественного движения "Омичи за трамвай" Юрий Романовский. - Разработчики вроде пошли нам навстречу, но сомнения остаются.

Для тревоги у горожан есть все основания. Омск прочно входит в десятку самых неблагополучных по вредным выбросам мегаполисов в стране. По данным Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, ежесуточно автотранспорт выбрасывает в воздух шестьдесят тонн загрязняющих веществ. Необходимость в развитии экологически чистого транс-порта очевидна. Поэтому участники общественных обсуждений и предлагают хотя бы восстановить демонтированную трамвайную сеть.

Стоит напомнить, что ее основная часть была утрачена в конце прошлого века. Тогда городские власти под благовидным предлогом - расширить магистрали в местах наибольшего трафика - демонтировали половину трамвайных путей. У горожан разом исчезла возможность без пересадок доехать на общественном транспорте от железнодорожного вокзала до городка Нефтяников, добраться из делового центра к левобережным жилым микрорайонам. Это не только осложнило жизнь омичей, но и ударило по их карману. Маломобильные граждане вообще были вынуждены отказаться от поездок. Пассажиропоток упал на треть. Транс-портная сеть потребовала срочной модернизации.

- Омичи не первые, кто совершает такую ошибку. В свое время Америка также избавилась от рельсового транспорта, и это привело к ужасным последствиям: очень быстро магистрали заполонили маловместительные автомобили, - поясняет профессор университета Пенсильвании (США), консультант проекта "Транспорт в Омске. Проблемы и решения" Вукан Вучик. - А вот европейцы в этом смысле оказались дальновиднее. Арифметика, которой они руководствовались, понятна и школьнику. Сколько потребуется транспорта, чтобы перевести двести пассажиров? Сотня автомобилей. Или пятнадцать маршрутных такси. Или три автобуса. Или два сцепленных вагона трамвая.

Очевидно, для того чтобы избавить город от пробок и кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, необходимо сместить акценты. Поэтому горожане и требуют восстановить демонтированные трамвайные пути.

Сейчас в Омске действует только шесть трамвайных маршрутов, которые по периферийным линиям перевозят не более четырех процентов общего пассажиропотока. И причина не только в локальности сети, но и в состоянии инфраструктуры и техники. Рельсы настолько изношены, что не позволяют развивать скорость движения вагонов выше шести километров в час. Большая часть эксплуатируемого подвижного состава выпущена в 1985-1991 годах, амортизация превышает девяносто процентов. Финансовых возможностей изменить ситуацию у городских властей долгое время не было.

Четыре года назад по просьбе омской мэрии городской парк пополнило пять бывших в употреблении столичных трамваев 71-619А, откатавших по Москве около двадцати лет. На днях прибыла еще одна партия списанных вагонов КТМ-71-619А, выпущенных восемь-одиннадцать лет назад. Один из десяти "новичков" - учебный.

Омичи весьма благодарны столице за роскошный подарок. Однако современному городу нужна другая техника - скоростная, бесшумная, комфорт-ная. Помимо этого, развитие сети потребует капитального обновления шестидесяти километров рельсовых и электрических сетей, строительства путепроводов и депо. Впрочем, специалисты полагают, что для миллионного промышленного центра это вполне подъемные деньги.

- Восстановление линий не требует выноса коммуникаций и других слишком затратных мероприятий, - уверен Юрий Романовский. - В общей сложности для укладки рельсов понадобится порядка 500 миллионов рублей. Это гораздо экономичней строительства автомобильных дорог. В общую пассажирскую транспортную сеть могут быть включены и "замороженные" объекты метрополитена на левом и правом берегах Иртыша.

Архитекторы настроены более скептично, поскольку полагают, что в этом случае придется расширять основные городские магистрали, движение на которых уже сложилось, либо развивать параллельные пути. Тем не менее предложения горожан эксперты услышали, считают целесообразными и учтут в формировании главного градостроительного документа, определяющего развитие Омска до 2040 года.

Окончательную версию генплана омский горсовет рассмотрит нынешней осенью.

Между тем

Омское муниципальное предприятие "Электрический транспорт" объявило конкурс на закупку 24 трамваев, что позволит наполовину обновить подвижной состав. Стоимость контракта - 688 миллионов рублей с рассрочкой оплаты на пять лет. Проект предусматривает софинансирование из средств регионального и федерального бюджетов. В этом году муниципальные власти также планируют приобрести по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 33 новых низкопольных троллейбуса "Адмирал".