Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году

России предстоит колоссальная работа по ликвидации накопленного экологического вреда на заброшенных промышленных площадках, она будет проведена в рамках национального проекта "Экология". Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Прежде всего, (предстоит) ликвидация накопленного экологического вреда окружающей среде от ветхой заброшенной площадки, которая работала с 30-х годов прошлого столетия, - сказала Виктория Абрамченко. - Будет разработан план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов. Первоочередные мероприятия будут завершены уже в конце 2021 года".

По словам вице-премьера, руководить всеми работами будет оперативно созданная межведомственная комиссия по ликвидации накопленного экологического вреда, в которую войдут представители правительства Иркутской области, Минприроды, Росприроднадзора, МЧС, Минобороны, Роспотребнадзора и других ведомств. Усолье-Сибирское станет местом отработки технологии по ликвидации накопленного экологического вреда, которые потом можно будет применить на других площадках, пояснила Абрамченко.

"Здесь мы будем разрабатывать комплекс профилактических мер и предусмотрим введение реальной ответственности и обязанности собственников промпредприятий ликвидировать накопленный экологический вред, - добавила Виктория Абрамченко. - Новое законодательство должно предусматривать порядок вывода из эксплуатации промышленных предприятий с обязательным проведением экологического аудита, запретом раздела таких площадок на части до завершения вывода из эксплуатации и ликвидации накопленного вреда. Также мы должны предусмотреть финансовые обязательства собственников - загрязнитель должен чувствовать всю ответственность за состояние окружающей среды".