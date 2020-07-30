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30.07.2020 06:00
Рубрика: Общество

Ученые опровергли информацию об опасном ультрафиолетовом излучении

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) опровергли информацию о чрезмерной активности Солнца.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На этой неделе информационное пространство взорвалось новостью, что в ближайшие три дня на территории 10 российских регионов ожидается опасный уровень ультрафиолетового излучения. "Российская газета" обратилась к ученым. И вот что нам рассказал Сергей Олемский, первый заместитель директора ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук:

Фото: iStock
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- Солярный (солнечный) фактор стабилен и его влияние на нашу жизнь точно такое же, как и всегда. Если все факторы климатообразующие выключить и оставить одно только Солнце, то климат на Земле формировался бы исключительно притоком солнечной радиации. Это и ультрафиолет, и видимый свет, и длинноволновая радиация. Количество этого потока зависит только от географической широты и времени года. Все! Больше ничего на приток солнечной радиации не влияет, особенно в условиях низкой активности Солнца. А она сейчас низкая. Солнце только выходит на новый цикл. И сегодня геомагнитная обстановка в норме.

Есть суточные вариации притока солнечного излучения - день/ночь, и глобальных отклонений от этого ритма нет. То есть ничего страшного не происходит. Коровы не погибнут, надои не уменьшатся, с домашними животными, как, впрочем, и с дикими, тоже все будет в полном порядке. При условии, что они будут продолжать жить на той же широте, что и жили раньше. Вот если их переместить на экватор или в северные широты, где сейчас полярный день, то - да, они получат дозу ультрафиолета больше обычного. Ну что, пусть загорают с применением косметических средств (смеется, - авт).

Фото: depositphotos.com
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Что касается людей, для них длительное пребывание на солнце всегда неполезно. Так что, на самом деле, угрозы никакой нет. Основной климатообразующий фактор - перенос атмосферных воздушных масс. Солярный фактор в течение синоптического периода (недели) всегда стабилен, поэтому обычно при прогнозе погоды его не учитывают. Поэтому, когда говорят, что в изменении погоды за сутки или пару суток солярный фактор играет ключевую роль и вызывает какие-то изменения, это не так. Однако на длительных интервалах времени, когда речь идет не о текущих погодных условиях, а о долговременных изменениях климата (от последнего ледникового периода до сегодняшних дней), солнечная активность влияет на температурный режим нашей планеты.

Спросили мы у ученого и о цифрах, которые приводили СМИ. Дескать, опасное ультрафиолетовое излучение будет доходить до 7 баллов. На что Сергей Олемский сообщил, что "это нормальный суточный ход. Каждое лето в солнечный день в наших широтах оно достигает таких значений. В Африке на экваторе - 10-11. А 3-7 находятся в одном диапазоне комфортности".

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