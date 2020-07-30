Руководство Дербентского района обвинили в махинациях на 200 миллионов

Крупный коррупционный скандал разгорается в Дербентском районе Дагестана. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенное организованной группой в особо крупном размере. На скамье подсудимых предстанут и.о. главы района, а также других высокопоставленных должностных лиц муниципального образования, местного МФЦ и управления Росреестра по республике Дагестан. Им инкриминируют похищение свыше 500 земельных участков рыночной стоимостью более 200 миллионов рублей.

По версии следствия, именно и.о. главы района является организатором преступной схемы - в мае 2018 года он якобы объединил вокруг себя республиканских чиновников и сотрудников администрации, которые занимались фальсификацией документов на землю. Схема выглядела предельно просто: сначала преступники изготавливали поддельные выписки из похозяйственных книг и постановления от имени глав поселений на свободные земельные участки. После этого регистрировали права собственности и сразу же перепродавали их различным компаниям и частным лицам.

Некоторые участки достигали 500 квадратных метров, они продавались за полтора миллиона рублей. Но не "брезговали" и маленькими участками, по 100 тысяч рублей. Деньги потом распределялись между членами банды в зависимости от роли каждого из них. С 2018 года им таким образом удалось продать 500 с лишним земельных участков общей рыночной стоимостью более 200 миллионов рублей.

Как сообщала "РГ", утром в доме и на рабочем месте исполняющего обязанности главы прошли обыски. Сейчас следователи продолжают работу, опрашивают обвиняемых и свидетелей, собирают улики и документы для суда. Расследование уголовного дела продолжается.