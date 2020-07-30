В дом и.о. главы Дербенского района Дагестана пришли с обысками

Правоохранительные органы проводят обыски в здании администрации Дербентского района Дагестана, а также в доме исполняющего обязанности главы района Фуада Шихиева. Проверка связана с одним из антикоррупционных расследований. Однако детали уголовного дела пока не сообщаются, передает ТАСС.

Напомним, предыдущего главу Магомеда Джелилова задержали в прошлом году по делу о махинациях с землей и растрате. Следователи считают, что в 2015 году Джелилов безвозмездно и незаконно передал своим родственникам в собственность три гектара земли, чем нанес ущерб государству до 20 миллионов рублей.

Как ранее сообщала "РГ", крупнейшая антикоррупционная проверка началась в Дагестане еще в прошлом году. На скамье подсудимых или под следствием оказались уже десятки чиновников, в том числе весьма высокого ранга. В рамках спецрасследования возбуждено несколько сотен уголовных дел.