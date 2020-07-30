Дзюба о новом контракте с "Зенитом": Чувствую радость и облегчение

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал подписание нового контракта с клубом из Санкт-Петербурга.

В четверг "Зенит" объявил о продлении контракта с нападающим сборной России. Новый договор подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Дзюба после подписания договора признался, что испытывает радость от того, что он продолжит выступать в составе чемпионов России.

"Чувствую радость. И облегчение, потому что это наконец произошло. Мы долго к этому шли, и теперь я рад продолжить выступать за этот прекрасный клуб. Для меня большая честь остаться здесь. Надеюсь, что мы выиграем новые трофеи вместе с "Зенитом", - цитирует пресс-служба клуба Дзюбу.

Футболист признался, что смотрит вперед с оптимизмом.

"Нет предела совершенству, будем показывать, что есть еще порох в пороховницах! Постараемся ответить всем, кто думает, что лучше уже невозможно, своей игрой", - сказал он.

Дзюба признался, что Санкт-Петербург стал для него родным.

"Этот город ни на что и ни на кого не похож, и мне очень близка по духу его атмосфера - везде львы, очень красиво, одним словом, я влюблен в Петербург", - сказал футболист.