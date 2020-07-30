Органы опеки изъяли ребенка погибшего в Петербурге рэпера Картрайта

Специалисты органов опеки и попечительства Петербурга изъяли малолетнего ребенка погибшего рэпера Энди Картрайта. Об этом сообщили "РГ" в администрации Центрального района Северной столицы.

Напомним, расчлененное тело музыканта было найдено в квартире на Невском проспекте, жена артиста сейчас общается со следователями. Энди Картрайт (настоящее имя Александр Юшко) и его супруга - граждане Украины, близких родственников в Петербурге у них нет.

О смерти музыканта стало известно рано утром. В полицию обратилась гражданская жена рэпера. Она сообщила, что ее муж скончался от передозировки наркотиков.

Изначально женщина планировала сымитировать его исчезновение. Для этого она расчленила тело супруга. Но затем сама обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Причины смерти артиста сейчас выясняются, уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".