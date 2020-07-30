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30.07.2020 12:24
Рубрика: Происшествия

В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: facebook.com Фото: facebook.com
Фото: facebook.com

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве. Ранее вдова музыканта заявляла, что тот умер от передоризовки наркотиков, но следователи видят в случившемся признаки убийства.

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Напомним, о смерти Картрайта стало известно в четверг утром. В полицию обратилась женщина, представившаяся женой музыканта. Она сообщила, что ее муж скончался, а она расчленила его тело и разложила в пять пакетов.

По предварительным данным, женщина это сделала якобы для того, чтобы сохранить добрую память о супруге в глазах поклонников. Но затем передумала и сама обратилась в полицию, рассказав о случившемся.

Сейчас назначена судмедэкспертиза. Она позволит установить причину смерти музыканта. Также в региональном СК планируют дать оценку действиям вдовы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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