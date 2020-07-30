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30.07.2020 12:00
Рубрика: Общество

Росстат показал планшет переписчика

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

Для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году будут закуплены планшеты на сумму на восемь миллиардов рублей. Об этом на "Деловом завтраке" в крымской редакции "РГ" сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Сроки проведения Всероссийской переписи населения изменены из-за COVID-19

- Особенность этой переписи - мы отказались от бумажных переписных листов, все переписчики пойдут с планшетами и будут в них вносить данные, - рассказал Павел Смелов.

Он показал журналистам планшет: в нем список вопросов, закреплен определенный перечень адресов, карта местности, есть красная кнопка - экстренный вызов в случае угрозы переписчику. Это мощный программный комплекс с защитой информации, никто данные переписи не сможет скачать на флешку.

- Всех переписчиков будут обучать работе на планшете, он простой в использовании, - отметил Смелов. Он считает, что у людей старшего возраста планшет не вызовет никаких трудностей.

Планшеты поступят в регионы до 1 декабря 2020 года.

Как сообщалось ранее, всего в переписи будет задействовано 360 тысяч человек. В Крыму - более 6 тысяч человек. Благодаря тому, это будет первая в истории России цифровая перепись населения, каждый сможет самостоятельно заполнить анкету на портале "Госуслуг". Из-за использования цифровых технологий, число переписчиков значительно сократилось (в 2010 году по РФ их было более 700 тысяч, в Крыму в 2014 году - более 9 тысяч).

Фото: Илья Изотов/ РГ
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