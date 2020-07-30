Правительство РФ выделило 15 миллиардов на развитие внутреннего туризма. Беспрецедентная мера поддержки должна оживить спрос на путешествия по стране - при покупке путевки на карту туриста вернется от 5 до 15 тысяч рублей. Сообщается, что на туры по льготным ценам могут рассчитывать до 3 миллионов россиян. Но есть ряд условий.

Во-первых, продолжительность тура не может быть менее пяти ночей. Во-вторых, бонус гарантирован только при оплате картой "Мир". Объявление о государственной субсидии туров уже стало главной новостью официального сайта Ростуризма. Там подробно расписано, "что и почем". Размер кешбэка зависит от стоимости путевки: чем она выше, тем больше денег удастся сэкономить. Заплатив за путевку 25 тысяч рублей, удастся вернуть пять тысяч. При покупке тура от 50 тысяч рублей на карте останется 10 тысяч. Максимальный кешбэк - 15 тысяч - ждет тех, кто заплатил за путевку от 75 тысяч рублей и более.

Предполагается, что новый механизм начнет действовать в начале августа. Сейчас его внимательно изучают российские отпускники и туроператоры, эксперты. Последние уже оценили новшество.

Прежние меры поддержки подразумевали сложную систему налоговых вычетов. Сейчас все просто и ясно

- Прежние меры поддержки подразумевали сложную систему налоговых вычетов. Сейчас все просто и ясно. Стимулируется целый комплекс действий, причем значительно - до 20 процентов, это ощутимо. А лучшего стимула, чем финансовая заинтересованность, пока не изобрели, - считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

При этом эксперт не скрывает и опасений: пока не на все вопросы есть ответ. Например, получается, что из нового механизма исключены турагентства - подавать заявку на участие в программе могут только туроператоры.

- Частное лицо выбирает тур на специальном портале и вносит оплату. Но где турист сможет получить консультационную агентскую услугу - детальное описание поездки? Это очень важный вопрос, ведь туроператор не может осуществлять эту функцию. А внутренние туры зачастую требуют самых подробных разъяснений, например при путешествии на Алтай, - отметил Мальцев.

В ряде стран действительно распространен опыт самостоятельной покупки готовых туров, но европейский шаблон нуждается в адаптации к российским условиям, считает эксперт. По его мнению, изменения туррынка - естественный процесс, однако, если агентства окажутся исключенными из привычной деятельности, стоит подумать о мерах поддержки и для них.

Между тем участвовать в программе "путевок с кешбэком" готовы далеко не все туроператоры. Некоторые региональные игроки ссылаются на нехватку сил и финансовых ресурсов, чтобы нести возможные риски.

- Подать заявку в Ростуризм мы пока не можем. Эпидемиологическая ситуация в Свердловской области непростая. В случае вынужденной отмены поездок мы просто не справимся финансово. Поэтому приняли решение подождать, - сообщила "РГ" представитель регионального туроператора.

Кстати

Новые правила - дополнительный стимул для серьезного развития туризма в Свердловской области, считает Михаил Мальцев. Операторам необходим "конвейерный" подход, но пока к работе в таком формате в регионе инфраструктурно готов только Екатеринбург.