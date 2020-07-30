В Свердловской области за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

Оперативные данные по числу заболевших коронавирусной инфекцией обнародовал оперативный штаб Свердловской области. За сутки в регионе выявлено 215 новых случаев.

Диагноз лабораторно подтвержден у 144 жителей Екатеринбурга. Остальные случаи - в области. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 выявлен у 20372 свердловчан.

"Состояние 150 госпитализированных тяжелое, 132 из них - в реанимации, в том числе 75 - на аппаратах ИВЛ", - констатирует оперштаб, уточняя, что за сутки из больницы выписали 740 человек (болезнь смогли победить в общей сложности 16375 жителей Среднего Урала).

Подтверждено 13 случаев смерти больных COVID-19 (из-за инфекции на сегодня скончалось уже 264 свердловчан).

Ранее губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул важность вакцинации от сезонных инфекций. "Это - работа не для галочки, - сказал он. - Когда произойдут наложения коронавируса на другие, сезонные, инфекции, по оценкам врачебного сообщества, это усложнит течение заболеваний".

Вакцина заказана и поступает в область в необходимых объемах: планируется, что прививки поставит более 2,3 миллиона человек.