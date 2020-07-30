Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.07.2020 19:01
Рубрика: Бензин

Розничные цены на бензин выросли почти в половине центров субъектов РФ

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 20 по 27 июля выросли на 6 копеек до 45,60 рублей за литр, а на дизельное топливо на 2 копейки - до 48,03 рублей за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой популярной в России марки АИ-92 выросла на 4 копейки - до 43,06 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 8 копеек - до 46,77 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 6 копеек - 52,69 рубля за литр.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Минэнерго приняло меры для сохранения приемлемых цен на бензин

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в 7 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Симферополе - на 0,4%. Подорожал бензин в 40 центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Магадане - на 1,6%.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,9% (рост за неделю на 0,1%), бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,1% (рост за неделю на 0,2%), а бензин АИ-98 - на 1,4% (рост за неделю 0,1%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина снизилось на 0,8%, выпуск дизельного топлива увеличился на 4,4%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3 и 1,2%, соответственно.

Наибольшие темпы роста розничных цен на АЗС были зафиксированы в июне - начале июля, когда произошло резкое увеличение стоимости автомобильного топлива на бирже. C начала июня этого года рост средних розничных цен на бензин составил для марки АИ-92 - 1,5%, АИ-95 - 2%, АИ-98 - 1,2%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%.

#авто #бензин