Розничные цены на бензин выросли почти в половине центров субъектов РФ

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 20 по 27 июля выросли на 6 копеек до 45,60 рублей за литр, а на дизельное топливо на 2 копейки - до 48,03 рублей за литр соответственно. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой популярной в России марки АИ-92 выросла на 4 копейки - до 43,06 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась на 8 копеек - до 46,77 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 6 копеек - 52,69 рубля за литр.

Снижение средних цен на бензин было зафиксировано в 7 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Симферополе - на 0,4%. Подорожал бензин в 40 центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Магадане - на 1,6%.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 1,9% (рост за неделю на 0,1%), бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,1% (рост за неделю на 0,2%), а бензин АИ-98 - на 1,4% (рост за неделю 0,1%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина снизилось на 0,8%, выпуск дизельного топлива увеличился на 4,4%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3 и 1,2%, соответственно.

Наибольшие темпы роста розничных цен на АЗС были зафиксированы в июне - начале июля, когда произошло резкое увеличение стоимости автомобильного топлива на бирже. C начала июня этого года рост средних розничных цен на бензин составил для марки АИ-92 - 1,5%, АИ-95 - 2%, АИ-98 - 1,2%, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,7%.