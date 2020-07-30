Русские фанаты Мэрилина Мэнсона "атаковали" комментарии к новому клипу

We Are Chaos, то есть "Мы - это хаос". Именно так называется новая песня великого и ужасного Мэрилина Мэнсона, которая сегодня была официально опубликована на всех стриминговых сервисах в качестве дебютного сингла с грядущего полноформатного альбома. А вдобавок обзавелась клипом на видеохостинге YouTube.

Видео, как и подобает Брайану Хью Уорнеру, довольно сюрреалистичное. Сам же трек не особо похож на то, что автор выпускал в последние годы: он, во-первых, сыгран и спет в подчёркнуто мажорных, бодрых тонах, и во-вторых тянет, скорее, на какой-нибудь стадионный пауэр-поп, нежели на индастриал-метал или "метализированный" пост-панк.

В любом случае поклонники прославленного американского шоумена оценили всё это по достоинству. Причём отдельно стоит отметить настоящее нашествие в комментарии к клипу русскоязычных пользователей: на фоне выражаемых ими восторгов число англоязычных отзывов ничтожно мало. Если кому-то и нужно было лишнее подтверждение гигантской любви нашей публики к творчеству Мэнсона, то вот оно.

Кстати, спродюсировал свежую композицию известный, явно тяготеющий к кантри сингер-сонграйтер Шутер Дженнингс. Он же работал над пластинкой в целом. Следовательно, чего-то подобного в плане саунда и настроения следует ждать от остальных песен. Ну да поживём увидим: релиз альбома (он, кстати, тоже называется We Are Chaos) запланирован на 11 сентября, поэтому ждать осталось совсем недолго.

P.S.

Бонусом от "Кинократии" - предыдущий образец сотрудничества Дженнингса с Мэнсоном. Их совместный - надо сказать, преотличный - кавер на Сat People Дэвида Боуи и Джорджо Мородера.