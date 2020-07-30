Создатели "Сопрано", "Казино" и "Ирландца" снимут сериал про мафию

Брайан Грейзер, Теренс Уинтер и Николас Пиледжи снимут мафиозный сериал для американского канала Showtime, сообщает Deadline.

Уинтер напишет сценарий к ещё не получившему название фильму, который, как говорят источники, уже находится на ранней стадии разработки и основан на жизни первых мафиози в Америке. Сам сценарий будет основан на одном из романов Пиледжи.

Уинтер и Пиледжи уже имеют большой опыт в разработке данной тематики. Уинтер как сценарист и продюсер был одним из создателей культовых сериалов HBO "Подпольная империя", "Клан Сопрано" (где он поработал и как режиссёр) и "Винил", а Пиледжи - один из известнейших авторов книг про мафию: его романы "Жизнь в мафиозной семье" и "Казино: любовь и честь в Лас-Вегасе" были адаптированы для фильмов Мартина Скорсезе "Славные парни" и "Казино". Пиледжи также спродюсировал последний фильм Скорсезе "Ирландец" и "Гангстера" Ридли Скотта.

Продюсером фильма станет оскароносный Брайан Грейзер ("Игры разума", "Код да Винчи", "Гангстер").

Ранее стало известно, что Теренс Уинтер станет сценаристом нового сериала о Готэме.