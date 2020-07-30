Новости

Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 13:48
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 13:33
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 12:08
У сериала "Чики" все еще есть шанс на продолжение 11:43
Россияне выбрали лучшие сериалы 2020 года 11:23

Создатели "Сопрано", "Казино" и "Ирландца" снимут сериал про мафию

Новости
    30.07.2020, 12:54
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Брайан Грейзер, Теренс Уинтер и Николас Пиледжи снимут мафиозный сериал для американского канала Showtime, сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века

Уинтер напишет сценарий к ещё не получившему название фильму, который, как говорят источники, уже находится на ранней стадии разработки и основан на жизни первых мафиози в Америке. Сам сценарий будет основан на одном из романов Пиледжи.

Уинтер и Пиледжи уже имеют большой опыт в разработке данной тематики. Уинтер как сценарист и продюсер был одним из создателей культовых сериалов HBO "Подпольная империя", "Клан Сопрано" (где он поработал и как режиссёр) и "Винил", а Пиледжи - один из известнейших авторов книг про мафию: его романы "Жизнь в мафиозной семье" и "Казино: любовь и честь в Лас-Вегасе" были адаптированы для фильмов Мартина Скорсезе "Славные парни" и "Казино". Пиледжи также спродюсировал последний фильм Скорсезе "Ирландец" и "Гангстера" Ридли Скотта.

Продюсером фильма станет оскароносный Брайан Грейзер ("Игры разума", "Код да Винчи", "Гангстер").

Ранее стало известно, что Теренс Уинтер станет сценаристом нового сериала о Готэме.

Новости

"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 29.07.2020
"Рик и Морти": аниме-короткометражка и отрывок из нового сезона 29.07.2020
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 29.07.2020
Marvel снимет сольный фильм об "умном" Халке 29.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер сериала Луки Гуаданьино для HBO 29.07.2020
"Оди" из "Очень странных дел" подписалась на новый проект Netflix 29.07.2020
Видео: Камбербэтч в костюме Доктора Стрэнджа посетил магазин комиксов 29.07.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
"Мориарти" и звезда "Прослушки" сыграют в новом сериале BBC 29.07.2020
Про Хана Соло снимут сериал 29.07.2020
"Академия Амбрелла" продлена на третий сезон до премьеры второго 29.07.2020
⧣ HBO
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Друзья" стал лидером по просмотрам на HBO Max 28.07.2020
Вышел трейлер сериала "Похититель снов" со звездой "Убить Билла" 28.07.2020
Видео: явление Ктулху в трейлере сериала "Страна Лавкрафта" 25.07.2020