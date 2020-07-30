Специалисты составили рейтинг беспроводных наушников

Эксперты Роскачества обновили рейтинг беспроводных наушников, включив в него новые модели. По данным исследования, лучшими стали три разные модели наушников Sennheiser, четвертое место заняли наушники компании Marshall, а пятое место досталось южнокорейской Samsung.

Специалистам не понравились наушники Sony. Они посчитали, что в модели Sony WH-CH710N дешевый пластик, ненадежное крепление чаш и неудобная посадка на голове: наушники слишком плотно сидят, отчего ушам со временем становится слишком жарко. "К тому же, у них нет твердого чехла, куда можно было бы их сложить для транспортировки", - отмечают эксперты Роскачества.

"Стереофонические наушники прочно вошли в нашу жизнь. Вариаций этого популярного товара на рынке масса, ведь наушники требуются практически каждому обладателю смартфона или плеера. И все же помните: если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 дБ) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", - говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Исследователи напомнили, что звуки силой от 90 и более дБ по-настоящему опасны. Уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110-130 дБ.