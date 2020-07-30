Стали известны подробности сюжета нового сериала о Шостаковиче

Восьмисерийный художественный фильм расскажет о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Авторы сценария сериала: Зоя Кудря ("Выстрел", "Палач", "Мосгаз"), Наталья Назарова ("Простой карандаш", "Петербург. Только по любви", "Бесы"), Алексей Караулов ("Эпидемия", "Гоголь", "Звоните ДиКаприо"). В главных ролях: Алексей Гуськов, Алексей Кравченко, Елизавета Боярская, Наталья Рогожкина и др.

"Исполнение Седьмой симфонии в переполненном зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года и его трансляция по радио стали и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей. Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда, Карлу Элиасбергу, было поручено собрать оркестр и начать репетиции. Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось - кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на войну и погиб на фронте, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой", - рассказывается о том, что будет в фильме, в объединенном релизе кинокомпаний.

"Эту историю мне рассказал Алексей Гуськов. Мне всегда казалось, что я много знал про Седьмую симфонию Шостаковича и про ее исполнение в Ленинграде летом 1942-го года. Но, как выяснилось после его рассказа, я не знал ничего, - комментирует режиссер фильма Александр Котт. - Наш фильм - это история не про Шостаковича и не про то, как он писал симфонию. Наш фильм про людей, которые ее исполняли. История про Карла Элиасберга, скромного и одновременно амбициозного, одержимого музыкой дирижера, которому было поручено собрать оркестр. Собрать восемьдесят профессиональных музыкантов после первой блокадной зимы в Ленинграде - это уже подвиг. Оркестр - это не просто люди, сидящие каждый по отдельности за своим инструментом, это единый организм, одно дыхание. Люди в оркестре сыгрываются годами, а тут надо было быстро собраться, отрепетировать и исполнить так, чтобы весь мир запомнил и понял, что город жив".

"Это пронзительная человеческая история о войне, любви и великой музыке, - комментирует исполнитель главной роли и продюсер фильма Алексей Гуськов. - Мы всегда ищем истории, способные отозваться в зрителе, увлечь его, дать возможность эмоционального подключения. Надеемся, что "Седьмая симфония" станет именно таким фильмом, при просмотре которого зрители смогут сопереживать этому одновременно страшному, сильному и красивому событию. У нас получился сильный и убедительный сценарий, над которым работал коллектив авторов - в нем есть жизнь и объемные, живые характеры. В фильме я исполняю роль дирижера Карла Элиасберга. Часто цитируемая фраза Мстислава Ростроповича: "Между жизнью и смертью нет ничего, кроме музыки" - это самая точная из характеристик, которые я могу дать своему герою".