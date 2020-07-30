Telegram решил засудить Apple за AppStore

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Представители Telegram подали в Еврокомиссию жалобу против компании Apple, обвинив последнюю в том, что она не разрешает пользователям установку приложений из каких-либо других источников, за исключением официального магазина App Store.
В документе говорится, что американская компания обязана предоставить возможность устанавливать приложения не только из App Store. Ранее с критикой такой политики выступил основатель Telegram Павел Дуров.
По словам Дурова, Apple устанавливает 30-процентную комиссию на все цифровые покупки, цензурирует приложения, задерживает выход обновлений.
Глава Apple Тим Кук, в свою очередь, неоднократно отвергал обвинения в монополизме.