Указ главы Республики Тыва от 29 июля 2020 года № 178 "О внесении изменения в пункт 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктом "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва для перехода на II этап снятия ограничений на территории Республики Тыва от 28 июля 2020 г. № 17-00-02/04-3798-2020 постановляю:

1. Внести в подпункт 7 пункта 1 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, изложив его в следующей редакции:

"7) гражданам, имеющим хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), или в возрасте 65 лет и старше, беременным женщинам, проживающим на территории Республики Тыва, в периоды с 15 по 28 июня 2020 года, с 29 июня по 12 июля 2020 года, с 13 по 26 июля 2020 года, с 27 июля по 9 августа 2020 года соблюдать режим самоизоляции.".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







