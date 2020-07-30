У сериала "Чики" все еще есть шанс на продолжение

В пресс-службе онлайн-кинотеатра more.tv прокомментировали ранее прозвучавшую информацию о том, что скандальный и резонансный сериал "Чики" не был продлен на второй сезон.

Об этом, напомним, в интервью заявил создатель "Чик" Эдуард Оганесян, отметив: в процессе работы он сам решил, что история не потребует продолжения, и на ходу переписал ее финал.

Как пояснили "Искусству кино" в more.tv, режиссер "Чик" "высказывается только со своей стороны" и никакой официальной информации по продлению либо отмене шоу еще не было.

"Первый сезон только закончился, дайте ребятам выдохнуть, дальше поймем", - заключил представитель сервиса.

Наш отзыв на "Чик" читайте здесь.