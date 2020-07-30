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30.07.2020 18:59
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы

Текст: Татьяна Замахина
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что означает призыв президента США Дональда Трампа перенести президентские выборы.

Ранее американский лидер предложил рассмотреть такую возможность, объяснив свою инициативу распространением коронавируса в стране.

Штаб Трампа: Твит президента о переносе выборов был риторическим

Это, безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов, отметил Слуцкий, которого цитирует его пресс-служба. "Но, очевидно, что это может быть уловкой 45-го президента США для восстановления благоприятного электорального фона", - считает он.

Парламентарий пояснил, что доверие американских избирателей к действующей власти было подорвано из-за кризиса в стране.

Фото: GettyImages
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"Экономика США сегодня побила рекорды падения, ситуация с коронавирусом по-прежнему не выходит на обнадеживающие показатели, - напомнил глава комитета. - Согласно опросам общественного мнения, самый вероятный соперник Трампа Джо Байден опережает его на 2-10 процентных пункта".

По оценке Слуцкого, избиратели в основном недовольны тем, как нынешняя администрация действует в условиях пандемии. "Сейчас сложно что-то прогнозировать, но не исключаю, что таким образом Трамп, претендующий на сохранение кресла в Белом доме, хочет перетянуть одеяло на себя", - резюмировал он.

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