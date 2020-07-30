В Госдуме назвали "уловкой" предложение Трампа перенести выборы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что означает призыв президента США Дональда Трампа перенести президентские выборы.

Ранее американский лидер предложил рассмотреть такую возможность, объяснив свою инициативу распространением коронавируса в стране.

Это, безусловно, внутреннее дело Соединенных Штатов, отметил Слуцкий, которого цитирует его пресс-служба. "Но, очевидно, что это может быть уловкой 45-го президента США для восстановления благоприятного электорального фона", - считает он.

Парламентарий пояснил, что доверие американских избирателей к действующей власти было подорвано из-за кризиса в стране.

"Экономика США сегодня побила рекорды падения, ситуация с коронавирусом по-прежнему не выходит на обнадеживающие показатели, - напомнил глава комитета. - Согласно опросам общественного мнения, самый вероятный соперник Трампа Джо Байден опережает его на 2-10 процентных пункта".

По оценке Слуцкого, избиратели в основном недовольны тем, как нынешняя администрация действует в условиях пандемии. "Сейчас сложно что-то прогнозировать, но не исключаю, что таким образом Трамп, претендующий на сохранение кресла в Белом доме, хочет перетянуть одеяло на себя", - резюмировал он.