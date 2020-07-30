В каких странах Европы больше любят Toyota

В первой половине 2020 года модели Toyota оказались самыми продаваемыми в восьми европейских странах.

Интересно, что речь идет о разных автомобилях. Так, седан Corolla оказался самым популярным в Финляндии, Ирландии и Польше, городской кроссовер RAV4 - в Эстонии, Латвии и Литве, компактный C-HR - на Кипре, хэтчбек Yaris - в Греции, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на JATO Dynamics.

Отметим, что также на трех европейских рынках первенствовали в полугодии хэтчбек Volkswagen Golf и лифтбек Skoda Octavia. Первый стал лучшим по продажам в Германии, Бельгии и Люксембурге, второй - в Австрии, Швейцарии и Чехии.

Отличный результат продемонстрировал хэтчбек Renault Clio. Он стал машиной №1 в Португалии и Словении, №2 - в Эстонии и Франции, №3 - в Бельгии, Италии и Ниде*рландах. Кстати, на своей родине Clio уступил Peugeot 208, который также популярен в Дании.

Патриотичными оказались потребители и в Италии с Испанией. На Апеннинах рейтинг возглавил Fiat Panda, а на Пиренеях - Seat Leon. В Румынии три первых места - за Dacia (лидирует Logan). В шведской тройке два Volvo (лучший - универсал V60). А вот в Великобритании первенствовал Ford Fiesta.

Есть и неожиданные результаты. Например, в Венгрии самым востребованным оказался универсал Dacia Lodgy - автомобиль, который стал базовым для Lada Largus. В Нидерландах большинство выбрало гибридный Kia Niro, а в Норвегии - электрический Audi e-tron.

В целом в Европе за 6 месяцев лидирует Golf - 118 937 продаж, за которым следует Clio - 116 678. Далее целая группа моделей: Peugeot 208 (84 793), Volskwagen Tiguan (82 936), Ford Focus (81 940), Opel/Vauxhall Corsa (79 403), Yaris (74 708), VW Polo (74 078), Octavia (73 838) и Fiesta (69 722).

За 6 месяцев продажи в Европе упали на 39,5% в годовом сравнении. При этом у Toyota - на 27,9%. Это второй результат среди крупных производителей после Volvo (29,2%). Для сравнения: у VAG и Hyundai - минус 36,1%, у PSA Group - минус 45,4%.