В России начали выдавать автомобильные права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать права нового образца. Единственное, что в них поменялось: название документа "водительское удостоверение" перевели на французский и английский языки. То есть добавили надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE". Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на автомобилистов, которые обратились в ГИБДД, для замены документа в июле.

Напомним, ранее 7 июля на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru был размещен проект приказа МВД, который утверждал новый образец водительского удостоверения. Но он еще не подписан.

Как пояснили в Госавтоинспекции, новый образец водительского удостоверения давно утвержден соответствующей комиссией и выдается. Просто приказом решено было закрепить этот вид документа. Как считают в ведомстве, он позволит без всяких проблем нашим автомобилистам путешествовать по странам, подписавшим Венскую конвенцию о дорожном движении, даже не получая, так называемого, международного водительского удостоверения.

Также проект приказа прописывает порядок оформления паспорта взамен утраченного, в отношении автомобилей, которые ранее не стояли на учете. Действительно, человек может потерять ПТС нового автомобиля еще до регистрации его в ГИБДД. Однако до сих пор порядка действий для такой ситуации прописано не было. Планируется, что приказ начнет действовать с 20 августа.