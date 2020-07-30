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30.07.2020 21:18
Рубрика: ПДД

В России начали выдавать автомобильные права нового образца

Текст: Владимир Баршев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Госавтоинспекция начала выдавать права нового образца. Единственное, что в них поменялось: название документа "водительское удостоверение" перевели на французский и английский языки. То есть добавили надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE". Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на автомобилистов, которые обратились в ГИБДД, для замены документа в июле.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Напомним, ранее 7 июля на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru был размещен проект приказа МВД, который утверждал новый образец водительского удостоверения. Но он еще не подписан.

Как пояснили в Госавтоинспекции, новый образец водительского удостоверения давно утвержден соответствующей комиссией и выдается. Просто приказом решено было закрепить этот вид документа. Как считают в ведомстве, он позволит без всяких проблем нашим автомобилистам путешествовать по странам, подписавшим Венскую конвенцию о дорожном движении, даже не получая, так называемого, международного водительского удостоверения.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Также проект приказа прописывает порядок оформления паспорта взамен утраченного, в отношении автомобилей, которые ранее не стояли на учете. Действительно, человек может потерять ПТС нового автомобиля еще до регистрации его в ГИБДД. Однако до сих пор порядка действий для такой ситуации прописано не было. Планируется, что приказ начнет действовать с 20 августа.