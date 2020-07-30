В СК рассказали о задержании депутата в Санкт-Петербурге

По версии следствия, Коваль, будучи депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя, чьё имя не называется, лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Деньги и прочее давали за "способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств". А делалось это "путем внесения и принятия поправок к проектам законов "О бюджете Санкт-Петербурга" определенным государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, с которыми впоследствии представляемые предпринимателем коммерческие организации заключали государственные контракты".

Размер взятки составлял 20 процентов от суммы выделенных бюджетным учреждениям денег.

Сегодня при получении очередной части вознаграждения с поличным был задержан сначала помощник депутата, а затем и сам депутат. В СК объяснили, что вместе с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с участием задержанных проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски.