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30.07.2020 19:48
Рубрика: Происшествия

В СК рассказали о задержании депутата в Санкт-Петербурге

Текст: Наталья Козлова
Резонансное дело возбуждено в центральном аппарате СК. Корреспонденту "РГ" в ведомстве заявили, что их Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело против депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля по статье "получение взятки в особо крупном размере" и его помощника Андрея Гришина по статье "посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".

По версии следствия, Коваль, будучи депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя, чьё имя не называется, лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 15 миллионов рублей.

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Деньги и прочее давали за "способствование с использованием своего служебного положения в выделении бюджетных денежных средств". А делалось это "путем внесения и принятия поправок к проектам законов "О бюджете Санкт-Петербурга" определенным государственным бюджетным учреждениям Санкт-Петербурга, с которыми впоследствии представляемые предпринимателем коммерческие организации заключали государственные контракты".

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Размер взятки составлял 20 процентов от суммы выделенных бюджетным учреждениям денег.

Сегодня при получении очередной части вознаграждения с поличным был задержан сначала помощник депутата, а затем и сам депутат. В СК объяснили, что вместе с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с участием задержанных проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски.

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