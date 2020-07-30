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Видео: СССР нападает на США во втором сезоне "Академии "Амбрелла"

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    30.07.2020, 14:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Накануне премьеры второго сезона супергеройского сериала "Академия "Амбрелла" сервис Netflix выложил на своем официальном YouTube-канале первые три минуты стартового эпизода.

Фото: kinopoisk.ru
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И они хороши: действие перенесено в альтернативную осень 1963-го, где Советский Союз нападает на Америку - по руинам ползут танки, царят насилие, смерть и стоны.

Воспитанники "Амбреллы", используя свои немалые сверхспособности, героически сопротивляются… но тщетно - по "оплоту свободного мира" наносится ядерный удар, и перед персонажами вырастает ядерный грибок. Релиз - уже завтра.

Ранее сообщалось, что сериал еще до премьеры второго был продлен на третий сезон.

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