Видео: СССР нападает на США во втором сезоне "Академии "Амбрелла"

Накануне премьеры второго сезона супергеройского сериала "Академия "Амбрелла" сервис Netflix выложил на своем официальном YouTube-канале первые три минуты стартового эпизода.

И они хороши: действие перенесено в альтернативную осень 1963-го, где Советский Союз нападает на Америку - по руинам ползут танки, царят насилие, смерть и стоны.

Воспитанники "Амбреллы", используя свои немалые сверхспособности, героически сопротивляются… но тщетно - по "оплоту свободного мира" наносится ядерный удар, и перед персонажами вырастает ядерный грибок. Релиз - уже завтра.

Ранее сообщалось, что сериал еще до премьеры второго был продлен на третий сезон.