Вступают в силу 24 августа поправки в Закон об ОСАГО, благодаря которым страховщики будут назначать тариф по автогражданке персонально каждому водителю. При этом страховщики будут учитывать дополнительные факторы, в том числе количество грубых нарушений Правил дорожного движения тем или иным водителем.

Главные факторы при определении страхового тарифа - стаж водителя и его культура вождения. Фото: Александр Корольков/РГ

Одновременно с законом вступит в силу указание Центробанка, в соответствии с которым тарифный коридор, в пределах которого страховые компании могут устанавливать стоимость полиса, будет расширен. Также уточняются значения коэффициентов, в том числе по возрасту и стажу. Благодаря последнему для опытных водителей старше 59 лет страховка подешевеет. В общем, у автовладельцев начнется новая жизнь с персональными тарифами.

Сейчас страховщики при имеющемся тарифном коридоре могут назначать тариф для региона в целом. И не важно, как водит тот или иной автовладелец, если он проживает в этом регионе.

Если регион приносит убыток, то и все автовладельцы, в нем проживающие, получают повышенную цену на полис ОСАГО. С 24 августа ситуация изменится. Назначать тариф будут персонально каждому автовладельцу.

Автостраховщики будут пользоваться дополнительными факторами, которые установят самостоятельно.

Но эти факторы, которые они будут использовать при назначении тарифа, должны быть опубликованы на сайте страховой компании. Это может быть все, что угодно: цвет, марка машины, ее пробег, семейное положение автовладельца, наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств... Главное, чтобы влияние этих факторов было подтверждены актуарными расчетами компании.

В проекте указания ЦБ установлены факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение.

Максимальный тариф будет грозить водителям, лишенным прав. Речь идет о тех, кто лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказавшихся от медосвидетельствования. А также для тех, кого лишили прав за оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Еще один новый фактор, влияющий на повышение тарифа, - неоднократные в течение года грубые нарушения правил. А именно - проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но при условии, что эти нарушения были выявлены инспектором ДПС на дороге, а не камерами автоматической фотовидеофиксации.

Для того, чтобы предоставить аккуратным водителям более высокую скидку, а от лихачей - максимальное обеспечение их рисков, Центробанк расширяет тарифный коридор. Для разных категорий автовладельцев. И расширение - разное. Для владельцев легковых машин - физических лиц планки раздвинутся на 10 процентов. Если сейчас базовый тариф для них - от 2746 до 4942 рублей, то станет - от 2476 до 5492. Для владельцев легковушек - юридических лиц, тарифный коридор расширится на 20 процентов, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков. Незначительно коридор будет изменен для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев: на 5 процентов опустится нижняя планка. Верхняя останется такой же, как сейчас. А для владельцев такси верхняя планка поднимется на 30 процентов. На столько же опустится и нижняя.

Изменится в соответствии с указанием ЦБ коэффициент возраст-стаж. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он вырастет. Вместо сегодняшнего 1,04, он станет 1,08. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет коэффициент снизится. Для тех из них, у кого стаж больше 14 лет, коэффициент станет вместо 0,93 сегодня - 0,90.

Предполагается, что практически для 80 процентов автомобилистов страховка подешевеет. Но это покажет время.