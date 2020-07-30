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30.07.2020 19:24
Рубрика: Страхование

Лихачу дороже выйдет

Тарифы по автогражданке будут назначаться каждому водителю персонально
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 168 (8222)
Вступают в силу 24 августа поправки в Закон об ОСАГО, благодаря которым страховщики будут назначать тариф по автогражданке персонально каждому водителю. При этом страховщики будут учитывать дополнительные факторы, в том числе количество грубых нарушений Правил дорожного движения тем или иным водителем.
Главные факторы при определении страхового тарифа - стаж водителя и его культура вождения. Фото: Александр Корольков/РГ

Одновременно с законом вступит в силу указание Центробанка, в соответствии с которым тарифный коридор, в пределах которого страховые компании могут устанавливать стоимость полиса, будет расширен. Также уточняются значения коэффициентов, в том числе по возрасту и стажу. Благодаря последнему для опытных водителей старше 59 лет страховка подешевеет. В общем, у автовладельцев начнется новая жизнь с персональными тарифами.

Сейчас страховщики при имеющемся тарифном коридоре могут назначать тариф для региона в целом. И не важно, как водит тот или иной автовладелец, если он проживает в этом регионе.

Если регион приносит убыток, то и все автовладельцы, в нем проживающие, получают повышенную цену на полис ОСАГО. С 24 августа ситуация изменится. Назначать тариф будут персонально каждому автовладельцу.

Автостраховщики будут пользоваться дополнительными факторами, которые установят самостоятельно.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Но эти факторы, которые они будут использовать при назначении тарифа, должны быть опубликованы на сайте страховой компании. Это может быть все, что угодно: цвет, марка машины, ее пробег, семейное положение автовладельца, наличие детей у водителя, установка на автомобиле телематических устройств... Главное, чтобы влияние этих факторов было подтверждены актуарными расчетами компании.

В проекте указания ЦБ установлены факторы, которые страховщики не смогут использовать для изменения тарифа. К ним относятся национальная, расовая, языковая принадлежность, вероисповедание и должностное положение.

Максимальный тариф будет грозить водителям, лишенным прав. Речь идет о тех, кто лишен прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказавшихся от медосвидетельствования. А также для тех, кого лишили прав за оставление места ДТП или совершение аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Еще один новый фактор, влияющий на повышение тарифа, - неоднократные в течение года грубые нарушения правил. А именно - проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на полосу встречного движения. Но при условии, что эти нарушения были выявлены инспектором ДПС на дороге, а не камерами автоматической фотовидеофиксации.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Для того, чтобы предоставить аккуратным водителям более высокую скидку, а от лихачей - максимальное обеспечение их рисков, Центробанк расширяет тарифный коридор. Для разных категорий автовладельцев. И расширение - разное. Для владельцев легковых машин - физических лиц планки раздвинутся на 10 процентов. Если сейчас базовый тариф для них - от 2746 до 4942 рублей, то станет - от 2476 до 5492. Для владельцев легковушек - юридических лиц, тарифный коридор расширится на 20 процентов, как вверх, так и вниз. На столько же шире он будет и для владельцев грузовиков. Незначительно коридор будет изменен для владельцев автобусов, троллейбусов и трамваев: на 5 процентов опустится нижняя планка. Верхняя останется такой же, как сейчас. А для владельцев такси верхняя планка поднимется на 30 процентов. На столько же опустится и нижняя.

Изменится в соответствии с указанием ЦБ коэффициент возраст-стаж. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем управления от 3 до 4 лет он вырастет. Вместо сегодняшнего 1,04, он станет 1,08. Для водителей в возрасте от 59 лет со стажем управления более 3 лет коэффициент снизится. Для тех из них, у кого стаж больше 14 лет, коэффициент станет вместо 0,93 сегодня - 0,90.

Предполагается, что практически для 80 процентов автомобилистов страховка подешевеет. Но это покажет время.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Владимир Баршев