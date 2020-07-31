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31.07.2020 03:15
Рубрика: Экономика

Агрометеорологи: Урожай 2020 года в РФ может стать лучшим за последние пять лет

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Урожай 2020 года, по прогнозам агрометеорологов, ожидается хорошим. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Оценки, которые провели агрометеорологи Росгидромета, подтверждают, что урожай зерновых и пропашных культур будет на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным, рассказал Вильфанд ТАСС. Существует большая вероятность, что в этом году валовый сбор урожая будет лучше многолетних показателей, хотя локальные проблемы агрометеорологи и отмечены в некоторых регионах России.

Ранее сообщалось, что по зерну Минсельхоз сохранил предыдущий прогноз урожая на уровне не менее 122,5 млн тонн (в прошлом сезоне - 120,6 млн тонн). Урожай масличных оценивается в размере до 22,5 млн тонн (как и в прошлом году), картофеля - до 22 млн тонн (в прошлом году - 7,5 млн тонн), овощей - 14,1 млн тонн (в 2019 году - 6,4 млн тонн).

Экономика АПК Наука и образование Гидрометцентр РФ

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