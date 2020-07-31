Агрометеорологи: Урожай 2020 года в РФ может стать лучшим за последние пять лет

Урожай 2020 года, по прогнозам агрометеорологов, ожидается хорошим. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Оценки, которые провели агрометеорологи Росгидромета, подтверждают, что урожай зерновых и пропашных культур будет на уровне средних значений за последнее пятилетие, а там каждый год был очень урожайным, рассказал Вильфанд ТАСС. Существует большая вероятность, что в этом году валовый сбор урожая будет лучше многолетних показателей, хотя локальные проблемы агрометеорологи и отмечены в некоторых регионах России.

Ранее сообщалось, что по зерну Минсельхоз сохранил предыдущий прогноз урожая на уровне не менее 122,5 млн тонн (в прошлом сезоне - 120,6 млн тонн). Урожай масличных оценивается в размере до 22,5 млн тонн (как и в прошлом году), картофеля - до 22 млн тонн (в прошлом году - 7,5 млн тонн), овощей - 14,1 млн тонн (в 2019 году - 6,4 млн тонн).