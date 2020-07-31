Алена Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

О прекращении сотрудничества с Косторной написала в Instagram Тутберидзе. Она также рассказала о том, почему принимались решения о прекращении работы с другими спортсменками.

"Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше..." - написала она.

Тутберидзе рассказала, что у спортсменок по ходу работы появляются все новые и новые требования. Так, в свое время Юлия Липницкая выдвинула требование не выходить на один лед с Евгенией Медведевой, но и это не помогло. После сама Медведева отказалась кататься с Алиной Загитовой.

"И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...", - констатировала Тутберидзе.

В следующих сообщениях Тутберидзе написала о том, что свою карьеру Косторная продолжит у Евгения Плющенко. Ранее к олимпийскому чемпиону перешла еще одна воспитанница Тутберидзе - Александра Трусова.