Постановление правительства Астраханской области от 29 июля 2020 года № 331-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 28.07.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления:

- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

"- организовывать работу государственных медицинских организаций Астраханской области, в структуре которых имеются подразделения, предназначенные для оказания медицинской помощи в стационарных условиях лицам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), с учетом прекращения непрерывного и круглосуточного нахождения медицинских работников и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, в медицинской организации или в гостинице (отеле) в период оказания медицинской помощи и нахождения их во временной изоляции (обсервации) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2020 №601 "Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом" (далее - обсервация) с даты окончания начавшегося не позднее 30.07.2020 периода работы данных работников в вышеуказанных условиях и (или) периода пребывания в обсервации;";

- дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:

"- организовать проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Астраханской области (за исключением граждан в возрасте 65 лет и старше, лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечнососудистой и эндокринной систем, а также лиц, имеющих заболевания, указанные в приложении к Правилам поведения, обязательным для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденным настоящим постановлением) в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2019 № 597-П, при обеспечении ими санитарно-противоэпидемических мероприятий;".

1.2. Абзац девятый подпункта 17.8 пункта 17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, признать утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







