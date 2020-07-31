"Автодор" увеличил скидку на проезд по платным трассам по программе лояльности

Пользователи персонифицированных транспондеров T-pass, подключенных к программе лояльности, смогут получить максимальную скидку в 15%, сообщили в госкомпании "Автодор".

Скидка обменивается на баллы, накопленные за проезды по платным участкам. Чтобы воспользоваться скидкой в августе, подключить ее нужно до конца июля.

"С 30 июля 2020 года появилась возможность приобретения дополнительной скидки в 15% на следующий месяц за 6000 накопленных баллов. Ранее максимальный размер скидки, которую можно было приобрести за баллы, составлял 10%", - говорится в сообщении госкомпании.

Для персонифицированных пользователей транспондеров T-pass, подключенных к программе лояльности, за каждый проезд пункта взимания платы начисляется 100 баллов. Также 100 баллов начисляется за каждые 50 километров проезда по участку, длина которого превышает 100 километров при оплате с использованием транспондера T-pass.

Накопленные баллы можно обменять на дополнительные скидки на оплату проезда на любой календарный месяц, следующий за текущим. Так, скидка 3% будет стоить 500 баллов, 5% - 1000 баллов, 7% - 2000 баллов, 10% - 4000 баллов, а 15% - 6000 баллов, пояснили в "Автодоре".

Приобрести новую скидку можно уже в августе в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "Автодор". Скидка суммируется с гарантированными скидками по транспондеру T-pass.