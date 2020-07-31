Браслет Xiaomi Mi Band 5 за 3290 рублей пришел в Россию. Брать или нет?

Вечером 30 июля Xiaomi провела онлайн-презентацию, на которой показала новый браслет Mi Smart Band 5. Чем он хорош, а чем - не очень?

Фото: Xiaomi

Для начала пройдемся по плюсам девайса. Среди них:

- 1,1-дюймовый экран - против 0,95-дюймового в Mi Smart Band 4.

- Новые тренировки, целых пять штук.

- Улучшенное отслеживание сердечного ритма.

- Возможность управлять не только музыкой, но и съемкой на камеру смартфона.

- Трекер сна лучше отслеживает не только ночной сон, но и дневной отдых.

- Более удобная зарядка - можно не вынимать капсулу из ремешка.

А вот минусы:

- Отсутствует (или не активирован) датчик уровня кислорода в крови (а он есть в более дешевом Honor Band 5).

- Нет поддержки NFC, бесконтактные платежи недоступны.

- Работает от одного заряда примерно на треть меньше, чем Mi Smart Band 4.

Теперь про деньги. Стоимость Mi Smart Band 5 в официальной рознице - 3290 рублей (на AliExpress - от 2800 рублей). Mi Smart Band 4 без NFC обойдется в 1400 рублей у российских продавцов (на AliExpess при таких ценах нет смысла ходить - дешевле не будет). А вот Mi Smart Band 4 с модулем NFC стоит от 3000 рублей, и на "алишке" эту модель не купить.

Что в итоге? Если очень хочется быть на острие прогресса, ждать некогда, а карман жгут лишние три с небольшим тысячи рублей, можно и купить. Всем остальным рекомендуется подождать или отправляться на AliExpress - глобальная версия, которая доступна там, ничем не отличается от той, что пришла в Россию вчера.

Если же денег нет, а браслет очень хочется - можно смело взять Mi Smart Band 4. Разница между ними не настолько велика, как кажется. Что касается NFC-версии, то стоит помнить, что браслет Xiaomi - это в любом случае самый доступный в России наручный девайс с поддержкой бесконтактных платежей. Дешевле нет и пока не предвидится.