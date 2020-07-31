Число обломков взорвавшегося на орбите бака "Фрегата" увеличилось

Количество обломков взорвавшегося в мае на орбите топливного бака разгонного блока "Фрегат-СБ" увеличилось до 175. Они внесены каталог космических объектов на специализированном сайте ВВС США. Ранее сообщалось о 65 обломках.

Обломки разлетелись на тысячи километров и находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 километров и максимальными - от 305 до 6051 километра, пишет РИА Новости.

Разгонный блок "Фрегат-СБ" использовался в 2011 году при выводе на орбиту астрофизического спутника "Спектр-Р". По информации "Роскосмоса", разрушение сбрасываемых баков произошло восьмого мая этого года в акватории Индийского океана. В этот момент они находились на орбите с параметрами 3606 км на 422 км.

Специалисты отмечают, что обломки не угрожают ни Международной космической станции, ни спутникам. По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, эти обломки стали лишь небольшой добавкой к тем, которые уже летают.