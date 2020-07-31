Цифровой сервис n"RIS наградил участников конкурса SK Kids Challenge

24 июля прошло онлайн-награждение победителей всероссийского конкурса SK Kids Challenge, партнером которого выступил международный сервис для хранения, защиты и вовлечения интеллектуальной собственности в экономический оборот n"RIS. Все участники получили промокоды на бесплатное депонирование одного из своих изобретений или другого творческого проекта, созданных как в рамках конкурса, так и вне его. Также сервис n"RIS отметил отдельным призом 12-летнего жителя Самары Аркадия Яцкаря за проект в номинации "Лучшая модель автомобиля будущего". Юный разработчик получил сертификат на 10 депонирований.

Награждая победителя, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев обратился к новому поколению новаторов и рекомендовал с самого начала бережно относиться к результатам своего интеллектуального труда: "Нам всем интересно смотреть в технологическое будущее, разрабатывать роботов и летающие автомобили, создавать виртуальные и реальные городские пространства. Но не менее захватывающие и важные находки бывают во всех областях деятельности человека, включая сферу общественных отношений.

И одно из таких гениальных решений - наделить автора правом собственности на результаты творческого труда. Это произошло почти шестьсот лет назад, но и сейчас столь необычное право собственности, которое возникает у любого автора - будь то музыкант, художник или изобретатель, в момент, когда он создал что-то новое, называют авторским правом. Конечно, с тех пор институт интеллектуальной собственности эволюционировал, расширился, но все так же продолжает стоять на страже наших с вами творческих, технологических, да и вообще любых значимых для общества продуктов. Если вы собираетесь связать свою жизнь с творчеством в любом из него проявлений, то необходимо помнить о важности защиты своих прав".

Свои силы в конкурсе пробовали юные таланты в возрасте от 7 до 14 лет в четырех категориях: 3D-моделирование, графический дизайн, программирование и блогинг. Конкурсанты смогли поучаствовать в образовательных мастер-классах, получить личные консультации резидентов "Сколково", а лучшие работы были отмечены призами от партнеров и спонсоров проекта - ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД", компании "ЛЕГО", интернет-магазина VseMayki.ru, портала Учи.ру и других. Организатор мероприятия - Технопарк "Сколково". Генеральным спонсором выступил Газпромбанк.