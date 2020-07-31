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31.07.2020 14:01
Рубрика: Digital

Эксперты рассказали, когда появятся новые iPhone

Текст: Иван Черноусов
В ходе конференции Apple, которая была посвящена финансовым итогам третьего квартала, директор компании Лука Маэстри объявил о том, что новые iPhone не будут выпущены в сентябре этого года, а задержатся на несколько недель. Специалисты рассказали, как перенос запуска одного из самых ожидаемых гаджетов осени повлияет на расклад на рынке смартфонов и дали прогноз, когда стоит ждать новинки.
Фото: AP Photo/Ng Han Guan Фото: AP Photo/Ng Han Guan
Фото: AP Photo/Ng Han Guan

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не связывает перенос запуска новых iPhone со слухами о том, что TSMC не успевает сделать процессоры для линейки iPhone 12. "Apple является основным клиентом, - говорит он. - Чипсеты они начинают производить вовремя, это отражено в их отчетности. Ситуация связана с тем, что два месяца просто "выпало" и нагнать их, пока Китай был закрыт, практически невозможно".

Производство новых айфонов оказалось под угрозой

Муртазин считает, что реально "нагнать" один месяц, но все же месяц задержки более чем реален. "Поэтому говорить о том, что они успевают все исправить, нельзя", - продолжает он. Что касается расстановки сил на рынке смартфонов, то аналитик уверен, что Apple потеряет часть продаж.

Эксперт также сомневается в точности представленного сегодня ночью отчета "яблочной" компании. "Если смотреть на отчет Apple, который случился сегодня ночью, и сравнивать с исследованием Canalys и других компаний, то там все неочевидно по второму кварталу, - утверждает Муртазин. - Можно говорить об "отрыве от реальности". Apple явно перегружает каналы, а именно поставляет на склады аппараты, не продавая их".

Аналитик уверен в этом потому, что падает абсолютно весь рынок смартфонов. "Если проверять американский и другие рынки, продажи смартфонов падают. Поэтому то, что показывает компания в своем квартальном отчете, вызывает сомнения". Муртазин считает, что самый реальный срок запуска линейки iPhone 12 - это конец октября, начало ноября.

Фото: Xiaomi
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"К iPhone 12 будет интерес независимо от того, в какой момент его представят, - говорит Никита Горяинов, главный редактор портала iPhones.ru. - Медийная сила бренда такова, что запуск устройства не пропустит никто". Специалист полагает, что перенос не должен существенно повлиять на общую ситуацию с продажами, потому что он не ляжет на ключевые периоды роста покупательской активности. "Apple важно выпустить iPhone до начала цепочки праздников, особенно американских. День благодарения, Рождество, Новый год, Черная пятница - сильные драйверы продаж. Так что до 10-15 ноября компания может смело потянуть", - заключает он.

Digital Гаджеты Компании Информационные технологии Apple

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