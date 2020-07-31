Эксперты рассказали, когда появятся новые iPhone

В ходе конференции Apple, которая была посвящена финансовым итогам третьего квартала, директор компании Лука Маэстри объявил о том, что новые iPhone не будут выпущены в сентябре этого года, а задержатся на несколько недель. Специалисты рассказали, как перенос запуска одного из самых ожидаемых гаджетов осени повлияет на расклад на рынке смартфонов и дали прогноз, когда стоит ждать новинки.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин не связывает перенос запуска новых iPhone со слухами о том, что TSMC не успевает сделать процессоры для линейки iPhone 12. "Apple является основным клиентом, - говорит он. - Чипсеты они начинают производить вовремя, это отражено в их отчетности. Ситуация связана с тем, что два месяца просто "выпало" и нагнать их, пока Китай был закрыт, практически невозможно".

Муртазин считает, что реально "нагнать" один месяц, но все же месяц задержки более чем реален. "Поэтому говорить о том, что они успевают все исправить, нельзя", - продолжает он. Что касается расстановки сил на рынке смартфонов, то аналитик уверен, что Apple потеряет часть продаж.

Эксперт также сомневается в точности представленного сегодня ночью отчета "яблочной" компании. "Если смотреть на отчет Apple, который случился сегодня ночью, и сравнивать с исследованием Canalys и других компаний, то там все неочевидно по второму кварталу, - утверждает Муртазин. - Можно говорить об "отрыве от реальности". Apple явно перегружает каналы, а именно поставляет на склады аппараты, не продавая их".

Аналитик уверен в этом потому, что падает абсолютно весь рынок смартфонов. "Если проверять американский и другие рынки, продажи смартфонов падают. Поэтому то, что показывает компания в своем квартальном отчете, вызывает сомнения". Муртазин считает, что самый реальный срок запуска линейки iPhone 12 - это конец октября, начало ноября.

"К iPhone 12 будет интерес независимо от того, в какой момент его представят, - говорит Никита Горяинов, главный редактор портала iPhones.ru. - Медийная сила бренда такова, что запуск устройства не пропустит никто". Специалист полагает, что перенос не должен существенно повлиять на общую ситуацию с продажами, потому что он не ляжет на ключевые периоды роста покупательской активности. "Apple важно выпустить iPhone до начала цепочки праздников, особенно американских. День благодарения, Рождество, Новый год, Черная пятница - сильные драйверы продаж. Так что до 10-15 ноября компания может смело потянуть", - заключает он.