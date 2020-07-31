ФАС не поддержала идею объединения полисов ОСАГО и каско

Федеральная антимонопольная служба высказалась против идеи объединения страхования ОСАГО и каско. Это озвучила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Марина Пищулина на круглом столе, организованном НИФИ Минфина России.

По ее словам, объединение договоров каско и ОСАГО в один документ невозможно из-за различий этих видов страхования. В частности, страхуются разные объекты. При этом каско - добровольный вид страхования и у него нет стандартизированных условий.

Напомним, что с идеей объединить каско и ОСАГО выступили депутаты. При этом Центробанк отчасти поддержал предложение. Но только не в том, чтобы это был один страховой продукт, а в том, чтобы оба договора были на одной бумажке. Ну если автовладелец страхует и то, и другое, зачем ему лишние бумаги? В плане размещения на бланке ОСАГО еще и договора каско Российский союз автостраховщиков не возражает. Но вот что касается объединения двух видов страхования в один - конечно, он против.

Начнем с того, что в договоре каско страхуется автомобиль. А в договоре ОСАГО - ответственность автовладельца. То есть при ДТП, если у вас есть каско, вам возместят ущерб, даже в том случае, если у вас нет ОСАГО. А если в ДТП виноват водитель, ответственность которого не застрахована, и у вас нет каско, то возмещение ущерба придется требовать только через суд с причинителя вреда. Эти два вида страхования вообще друг с другом никак не совмещаются.

В случае с каско страховщик знает, какой у вас автомобиль и какой максимум убытков он может понести из-за ДТП. В случае с ОСАГО страховщик даже не предполагает, в какой дороговизны автомобиль вы можете врезаться, сколько человек сбить на пешеходном переходе, и какие убытки ему потом придется возмещать.

Так же Марина Пищулина отметила, что ведомство считает целесообразным переход от страхования ответственности владельца транспортного средства к страхованию ответственности водителя. Речь идет о переходе страхования от владельца источника повышенной опасности к лицу, непосредственно причинившему ущерб. Но на этот вопрос также неоднократно обсуждался, и РСА имеет на него свои возражения. Довольно легко вычислить застрахован автомобиль или нет - у него есть госномер. Но как узнать застрахован ли тот, кто этим автомобилем управляет, если отвязать страховку от машины? Такой новый подход создаст новые трудности. Кроме того, есть разница, каким автомобилем управляет тот или иной водитель. А значит, чтобы перейти к такой модели страховщикам потребуется увеличить стоимость страховки, чтобы покрыть все риски. А этому вряд ли обрадуются автовладельцы.