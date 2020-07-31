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31.07.2020 19:04
Рубрика: Общество

Иностранцы будут сдавать тест на COVID-19 перед вылетом в Россию

Текст: Алексей Дуэль
Посадка иностранца на борт направляющегося в Россию самолета теперь будет невозможна без наличия на руках справки об отсутствии у пассажира коронавируса. Такое требование содержится в подписанном главой Роспотребназора Анной Поповой постановлении.
Александр Кряжев / РИА Новости Александр Кряжев / РИА Новости
Александр Кряжев / РИА Новости

Из документа следует, что не ранее, чем за три дня до вылета в Россию, все отправляющиеся к нам иностранцы должны пройти тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Справку с отрицательными результатами исследования необходимо предъявить при посадке на борт, а затем при прохождении пограничного контроля. Причем документ может быть или на английском, или на русском языке. В крайнем случае допускается использовать оригинал справки с переводом на русский язык, заверенном в консульстве России.

Фото: iStock
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Для возвращающихся из-за границы россиян предусмотрена другая процедура. До начала регистрации на рейс они должны заполнить соответствующую анкету на портале Госуслуг. В первые три дня после возвращения в страну, путешественнику необходимо сдать тот же тест на коронавирус методом ПЦР, получить его результаты и разместить эту информацию на предусмотренном для этих целей разделе портала Госуслуг.

Еще один пункт постановления гласит, что прибывшие в Россию с целью трудовой деятельности иностранцы перед тем, как приступать к работе должны пройти двухнедельную изоляцию.

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