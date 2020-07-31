К программе кешбэка подключились более тысячи туроператоров

Еще около 3,7 тысячи заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу, уточнили в ведомстве.

В Ростуризме напомнили, что туристы получат государственную субсидию (кэшбэк) до 15 тысяч рублей при покупке тура или проживания у участников программы. Дата старта акции будет объявлена в ближайшие дни.

"В настоящий момент туроператоры и гостиницы из всех регионов страны готовят специальные предложения (турпакеты или размещение), которые будут соответствовать условиям программы", - отметили в Ростуризме.

Чтобы получить кешбэк, туристы должны оплатить тура или гостиницу картой "Мир", на которую деньги вернется автоматически. Поездки должна быть не менее 4 ночей (5 дней), а ее стоимость - не менее 25 тысяч рублей.

Уже сейчас в Ростуризм представлено более 500 тысяч таких предложений от туроператоров и отелей во все регионы страны на разные даты до конца года. Вся информация и полный список предложений будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф, уточнили в Ростуризме.