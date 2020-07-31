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31.07.2020 14:14
Рубрика: Экономика

К программе кешбэка подключились более тысячи туроператоров

Текст: Евгений Гайва
В программе стимулирования турпоездок по России примут участие 1,1 тысячи туроператоров и 2,6 тысячи гостиниц, сообщили в Ростуризме.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Еще около 3,7 тысячи заявок от гостиниц находятся на рассмотрении и также могут быть включены в программу, уточнили в ведомстве.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России

В Ростуризме напомнили, что туристы получат государственную субсидию (кэшбэк) до 15 тысяч рублей при покупке тура или проживания у участников программы. Дата старта акции будет объявлена в ближайшие дни.

"В настоящий момент туроператоры и гостиницы из всех регионов страны готовят специальные предложения (турпакеты или размещение), которые будут соответствовать условиям программы", - отметили в Ростуризме.

Чтобы получить кешбэк, туристы должны оплатить тура или гостиницу картой "Мир", на которую деньги вернется автоматически. Поездки должна быть не менее 4 ночей (5 дней), а ее стоимость - не менее 25 тысяч рублей.

Уже сейчас в Ростуризм представлено более 500 тысяч таких предложений от туроператоров и отелей во все регионы страны на разные даты до конца года. Вся информация и полный список предложений будут опубликованы на сайте мирпутешествий.рф, уточнили в Ростуризме.

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